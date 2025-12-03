Улитау вилояти бюджети 30 миллиард тенгега ошди
ASTANA. Кazinform — Улитау вилоятида жорий йилнинг биринчи ярмида ялпи ҳудудий маҳсулот 1 триллион тенгени ташкил этди, бу 1,1% га ўсишдир. Аҳоли жон бошига мазкур кўрсаткич 4,6 миллион тенгени ташкил этди. Вилоят республикада учинчи ўринда туради.
Вилоят ҳокими Дастан Риспековнинг сўзларига кўра, сўнгги 10 ой ичида транспорт ва омборхона, қурилиш, уй-жойларни фойдаланишга топшириш, инвестициялар, савдо ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида динамика кузатилмоқда.
Йил бошидан бери ҳудудий иқтисодиётнинг тез ўсиши туфайли вилоят бюджети даромадлари 29,7 миллиард тенгега ёки 20% га ошиб, 178 миллиард тенгега етди. Саноат сектори ҳудуддаги қисқа муддатли иқтисодий индикаторнинг 70% ни ташкил этганлиги сабабли, бу индикатор 99,7 фоизни ташкил этди. Ижтимоий соҳа вилоят бюджетининг тахминан 50% ни ташкил қилади. Шунга кўра, барча ижтимоий мажбуриятлар бажарилмоқда, — деди Дастан Риспеков пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматида.
Ўтган йили иқтисодиётни диверсификация қилиш учун жами 34 миллиард тенгега тенг 9 та лойиҳа ишга туширилди. Бу йил эса 138 миллиард тенгега тенг 17 та янги инвестиция лойиҳаси ишга туширилди. Улар орасида нефть омбори, шамол электр станцияси ва респиратор ишлаб чиқариш заводи қурилиши якунланди.
Бундан ташқари, Сатпаев шаҳрида саноат зонаси яратилди ва жами 5 миллиард тенгега тенг учта лойиҳа ишлаб чиқилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 2028 йилга қадар Улитау вилоятида 25 та инвестиция лойиҳасидан иборат пул ташкил этилади.