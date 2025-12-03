2028 йилга қадар Улитау вилоятида 25 та инвестиция лойиҳасидан иборат пул ташкил этилади
ASTANA. Kazinform - Бу йил Улитауда умумий қиймати 138 миллиард тенгега тенг 17 та инвестиция лойиҳаси ишга туширилди. Улар орасида нефть базаси, шамол электр станцияси ва респиратор заводи қурилиши якунланди, деб хабар беради Kazinform.
2028 йилга қадар умумий қиймати 920 миллиард тенгега тенг 25 та инвестиция лойиҳасидан иборат пул ташкил этилиши режалаштирилган бўлиб, бунда 2000 дан ортиқ янги иш ўринларини яратилади.
Иқтисодиётни диверсификация қилишни тезлаштириш учун Сатпаев шаҳрида саноат ҳудуди ташкил этилди. Ушбу ҳудудда умумий қиймати 5 миллиард тенгега тенг учта лойиҳа амалга ошириляпти, бу эса 100 та иш ўрни яратади. Инфратузилма қурилиши бу йил бошланди ва келгуси йилда якунланади.
Режалаштирилган ушбу лойиҳаларни амалга ошириш натижасида кичик ва ўрта саноат кластери яратилади, янги иш ўринларини яратилади, савдо ва транспорт алоқалари мустаҳкамланади ҳамда шаҳар иқтисодиётини диверсификация қилиш тезлаштирилади, бир томонлама ривожланиш бартараф этилади.
Бундан ташқари, минтақада ҳомийлик маблағлари билан турли ижтимоий ва инфратузилма лойиҳалари амалга оширилмоқда. Ушбу лойиҳалар «Казахмыс» корпорацияси, «Казцинк», «Qarmet» АЖ каби йирик саноат компаниялари, шунингдек, «Қазақстан халқына» ва «Болат Өтемұратов» жамғармалари томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Ушбу лойиҳаларнинг умумий қиймати 50,3 миллиард тенгени ташкил этади.