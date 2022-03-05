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    19:08, 05 Март 2022 | GMT +6

    Украинанинг шарқидан ғарбига борувчи йўловчиларни поездлар бепул олиб боради

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    KIEV. Kazinform – Украина темир йўллари мамлакат шарқидан ғарбга қатновчи поездларни эвакуация поездлари деб эълон қилди ва улар учун чипта сотмайди, деб хабар беради Kazinform Қозоғистоннинг Украинадаги элчихонаси Telegram каналига таяниб.

    Энди хавфли зонани тарк этмоқчи бўлган йўловчилар поездда қуйидаги йўналишларда бепул юришлари мумкин:

    №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск (Kostiantynivka - Ivano-Frankivsk) №3/4 Запорожье - Ужгород (Запорожье - Ужгород)

    №5/6 Мариуполь - Рахов (Mariupol - Rakhiv)

    №7/8 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

    №15/16 Харьков - Рахов (Kharkiv - Rakhiv)

    №17/18 Харьков - Ужгород (Kharkiv - Uzhhorod) №21/22 Харьков - Трускавец (Kharkiv - Truskavets)

    №25/26 Одесса - Рахов (Odessa - Rakhiv)

    №29/30 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

    №31/32 Кривой Рог – Ужгород (Kryvyi Rih – Uzhhorod)

    №35/36 Одесса - Перемышль (Odessa - Przemyśl)

    №37/38 Одесса - Ужгород (Odessa - Ужгород)

    №41/42 Днепр – Трускавец (Dnipro - Truskavets)

    №45/46 Краматорск - Ужгород (Краматорск - Ужгород)

    №49/50 Киев - Трускавец (Kyiv - Truskavets)

    №55/56 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv) №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп (Kyiv - Vorokhta, Chop)

    №77/78 Одесса – Ковель (Odessa – Kovel)

    №81/82 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

    №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель (курсирует в Запорожье) (Novooleksiyivka - Lviv, Kovel (runs to Zaporizhia)

    №91/92 Киев – Львов (Kyiv – Lviv)

    №95/96 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv)

    №97/98 Киев - Ковель (Kyiv - Kovel)

    №114/113-142/141 Лиман – Львов (Lyman – Lviv)

    №119/120 Запорожье - Львов (Zaporozhye - Lviv)

    №129/130 Кременчуг – Ворохта (Kremenchug – Vorokhta)

    №149/150 Полтава – Черновцы (Poltava – Chernivtsi)

    №135/136 Одесса - Черновцы (Odessa - Chernivtsi)

    №249/250 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

    №749/750 Киев - Ивано-Франковск (Kyiv - Ivano-Frankivsk)

    № 705 Дарница – Киев Пас – Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

    № 715 Дарница - Киев Пас - Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

    № 723 Харьков – Львов (Kharkiv - Lviv) № 747 Киев – Тернополь. (Kyiv – Тернопил)

    «Поездларга биринчи бўлиб болалар, аёллар ва қариялар минишади. Поездларнинг ҳаракатланиш вақти мамлакатдаги вазиятга боғлиқ», — дейилади хабарда.

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