Туркиянинг ўнлаб университетлари тиббиёт бўлимларини йўқотиши мумкин
ASTANA. Kazinform - Туркияда хусусий университетлар қошидаги тиббиёт бўлимлари фаолияти билан боғлиқ кескин вазият юзага келди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Туркиянинг t24 нашрига кўра, 17 та хусусий университетнинг тиббиёт факультетлари ўз клиникасига эга бўлиш тўғрисидаги қонун талабларини ҳали бажармагани учун ёпилиш хавфи остида. Кечиктириш муддати жорий йил 16 октябрда тугайди.
Туркия Олий таълим қонунига кўра, тиббиёт факультети бўлган барча хусусий университетлар камида 200 ўринли ўз касалхонасини яратиши ёки сотиб олиши шарт.
Маълум бўлишича, ушбу университетларга 2020 йилда бошланиб, шу ҳафтада тугайдиган ушбу талабни бажариш учун беш йиллик муддат берилган. Маҳаллий ОАВ маълумотларига кўра, тиббиёт факультетларига эга 32 та хусусий университетнинг 17 таси бу талабни бажара олмади.
Белгиланган муддатда янги қонунчилик регламенти ёки кечиктириш чораси қабул қилинмаса, Туркия Таълим Олий Кенгаши (YÖK) 17 та университетнинг тиббиёт факультетларини ёпади ва талабалари бошқа таълим муассасаларига кўчирилади.
Ёпиладиган факультетлар рўйхатига Қозоғистон таълим бозорида машҳур бўлган Анқара Медиполь университетининг (Ankara Medipol Üniversitesi) тиббиёт факультети ҳам киради.