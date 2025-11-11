OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туркиянинг Баликесир провинциясида 4,9 магнитудали зилзила содир бўлди

    АNKARА. Кazinform — Зилзила маҳаллий вақт билан соат 21:20 да Синдирги туманида, 9,64 километр чуқурликда содир бўлди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.

    зилзила
    Фото: Anadolu

    Фавқулодда вазиятлар ва табиий офатлар бошқаруви бошқармаси (АFAD) сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, зилзила эпицентри Синдирги туманида жойлашган.

    Оқибатлар ва йўқотишлар ҳақидаги маълумотлар ҳозирда аниқланмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркиянинг Баликесир провинциясида 6,1 магнитудали зилзила қайд этилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Ҳодиса Жаҳон янгиликлари Туркия Зилзила
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!