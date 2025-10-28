Туркиянинг Баликесир провинциясида 6,1 магнитудали зилзила қайд этилди
ASTANА. Кazinform — Мармара ва Эгей ҳудудларида, асосан Истанбул ва Измирда сезилган зилзила 5,99 километр чуқурликда бўлган, деб хабар беради Аnadolu.
Баликесир провинциясининг Синдири туманида соат 22:48 да 6,1 магнитудали зилзила содир бўлди. Туркия Табиий офатлар ва фавқулодда вазиятларни бошқариш бошқармаси (AFAD) веб-сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, 6,1 магнитудали зилзила қайд этилган.
Мармара ва Эгей ҳудудларида, асосан Истанбул ва Измирда сезилган зилзила 5,99 километр чуқурликда бўлган.
Report агентлигининг хабар беришича, вилоятда зилзиладан кейин учта бино ва битта дўкон қулаб тушган. Ҳодиса ҳақида ички ишлар вазири Али Ерликая маҳаллий оммавий ахборот воситаларига хабар берган.
У Синдири туманидаги қулаган бинолар ҳали ишга туширилмаганини таъкидлади. Қурбонлар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Истанбул яқинидаги Қора денгиз ҳудудида 3,7 магнитудали зилзила қайд этилгани ҳақида хабар берган эдик.