Туркияда зилзила қайд этилди
ASTANА. Кazinform — Истанбул яқинидаги Қора денгиз ҳудудида Рихтер шкаласи бўйича 3,7 магнитудали зилзила содир бўлди. Бу ҳақда ТАСС агентлиги хабар берди.
Туркия Фавқулодда вазиятлар давлат агентлиги (AFAD) томонидан эълон қилинган маълумотларга кўра, зилзила эпицентри Истанбулнинг шимоли-ғарбида, қирғоқдан тахминан 16 километр узоқликда, 13 километр чуқурликда жойлашган.
Кандилли сейсмологик расадхонаси зилзила кучини 3,9 балл деб баҳолади.
Зилзила маҳаллий вақт билан соат 19:44 да (Астана вақти билан 17:44) қайд этилди. Бу мегаполиснинг бир нечта туманлари аҳолисига сезилди.
Яхшиямки, зарар ёки жароҳатлар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ ва маҳаллий аҳоли орасида ваҳима йўқ.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркиянинг икки провинциясида ўрмон ёнғинлари содир бўлгани ҳақида хабар берган эдик.
