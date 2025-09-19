11:23, 19 Сентябрь 2025 | GMT +5
Туркиянинг икки провинциясида ўрмон ёнғинлари содир бўлди
ASTANА. Кazinform — Туркиянинг Анталия ва Муғла провинцияларида ўрмон ёнғинлари содир бўлди, деб хабар беради REPORT.AZ.
Анталиянинг Алания минтақасида ва Муғладаги Милада бир кечада ўрмон ёнғинлари аниқланди.
Ўт ўчирувчилар шамол таъсирида тезда катта ҳудудга ёйилган ёнғинни ўчириш устида ишламоқда.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июль ойи Туркияда ўрмон ёнғинлари сабабли 3000 дан ортиқ одам эвакуация қилинди.
Шунингдек, август ойининг охирида Туркияда ўрмон ёнғинлари сабабли олтита қишлоқ аҳолиси эвакуация қилинди.