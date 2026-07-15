Туркияда мактабларга ўқувчиларнинг суратларини интернетда эълон қилиш тақиқланди
ASTANA. Kazinform — Туркия Таълим вазирлиги ўқувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилишга қаратилган янги қоидаларни жорий қилди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Hürriyet Daily News нашри маълумотига кўра, Туркия Таълим вазирлиги мактабларга ўқувчиларнинг фотосуратлари ва шахсий маълумотларини расмий сайтлар, ижтимоий тармоқлар ҳамда бошқа онлайн платформаларда эълон қилишни тақиқлади. Шу муносабат билан шахсий маълумотларни ҳимоя қилишга қаратилган 10 та чорани ўз ичига олган йўриқнома мамлакатдаги барча таълим муассасаларига юборилди.
Янги талабларга мувофиқ, ўқувчилар ва мактаб ходимларининг фотосуратлари ҳамда видеолавҳалари, синф рўйхатлари, ўқувчилик гувоҳномаси рақамлари, Туркиянинг шахсий идентификация рақамлари, имтиҳон натижалари, дарсларга қатнашиш ва ўзлаштириш ҳақидаги маълумотларни эълон қилиш мумкин эмас.
Шунингдек, мактабларга аввал эълон қилинган материалларни қайта кўриб чиқиш, очиқ фойдаланишдаги ҳужжатлар, эълонлар, фотосуратлар, видеолавҳалар ва шахсий маълумотларни ўз ичига олган бошқа файлларни олиб ташлаш топширилди.
Агар фото ёки видеотасвирга олиш таълим мақсадлари учун зарур бўлса, мактаб маъмурияти олдиндан тасвирга олиш мақсадини, материал қайси платформада эълон қилинишини, уни сақлаш муддатини ҳамда ундан кимлар фойдаланиши мумкинлигини аниқ белгилаши лозим.
Мазкур қарор ўқитувчиларнинг дарсларни видеога олиб, ўқувчилар иштирокидаги видеоларни ижтимоий тармоқларга жойлаштириши ва уларнинг миллионлаб томоша тўплаши билан боғлиқ кўп йиллик баҳс-мунозаралар фонида қабул қилинди.
Педагоглар ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган вакилларнинг фикрича, бундай амалиёт болаларнинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини бузади ҳамда уларни интернет аудиторияси учун контентга айлантиради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркиянинг Шанлиурфа ва Қаҳрамонмараш провинцияларидаги таълим муассасаларига уюштирилган қуролли ҳужмлар юзасидан тергов ишлари давом этаётгани ҳақида хабар берилган эди.