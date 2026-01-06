Туркияда инфляция 49 ой ичида энг паст даражага тушди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил декабрь ойи ҳолатига кўра, Туркияда йиллик инфляция 2021 йил охиридан бери энг паст даражага тушди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Туркия Статистика Институти (ТÜİК) маълумотларига кўра, 2025 йил декабрь ойида истеъмол нархлари инфляциясининг йиллик даражаси 30,89% ни ташкил этди, бу 49 ой ичидаги энг паст кўрсаткич. Бундай паст кўрсаткич охирги марта 2021 йил ноябрь ойида қайд этилган бўлиб, ўшанда инфляция 21,31% ни ташкил этган.
Истеъмол нархлари индекси ойлик ҳисобда 0,89% га ошди, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар нархлари индекси эса 0,75% га ошди. Ишлаб чиқарувчилар нархларининг йиллик ўсиши 27,67% ни ташкил этди.
12 ойлик ўртача кўрсаткичларни ҳисоблашда истеъмолчилар инфляцияси 34,88% га, ишлаб чиқарувчилар инфляцияси эса 25,36% га етди. Ушбу кўрсаткич ижара индексациясининг максимал даражасини аниқлаш учун ишлатилади. Декабрь ойи маълумотлари эълон қилингандан сўнг, турар-жой ва тижорат кўчмас мулк ижараси 2026 йил январь ойида 34,88% га ошиши мумкинлиги маълум бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Туркия Статистика Институти (ТÜİК) ноябрь ойи учун расмий инфляция маълумотларини эълон қилди, унда нархлар ўсишининг янада секинлашгани кўрсатилган.