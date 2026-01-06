OZ
    Туркияда инфляция 49 ой ичида энг паст даражага тушди

    ASTANA. Kazinform — 2025 йил декабрь ойи ҳолатига кўра, Туркияда йиллик инфляция 2021 йил охиридан бери энг паст даражага тушди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: Anadolu ajansi

    Туркия Статистика Институти (ТÜİК) маълумотларига кўра, 2025 йил декабрь ойида истеъмол нархлари инфляциясининг йиллик даражаси 30,89% ни ташкил этди, бу 49 ой ичидаги энг паст кўрсаткич. Бундай паст кўрсаткич охирги марта 2021 йил ноябрь ойида қайд этилган бўлиб, ўшанда инфляция 21,31% ни ташкил этган.

    Истеъмол нархлари индекси ойлик ҳисобда 0,89% га ошди, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар нархлари индекси эса 0,75% га ошди. Ишлаб чиқарувчилар нархларининг йиллик ўсиши 27,67% ни ташкил этди.

    12 ойлик ўртача кўрсаткичларни ҳисоблашда истеъмолчилар инфляцияси 34,88% га, ишлаб чиқарувчилар инфляцияси эса 25,36% га етди. Ушбу кўрсаткич ижара индексациясининг максимал даражасини аниқлаш учун ишлатилади. Декабрь ойи маълумотлари эълон қилингандан сўнг, турар-жой ва тижорат кўчмас мулк ижараси 2026 йил январь ойида 34,88% га ошиши мумкинлиги маълум бўлди.

    Эслатиб ўтамиз, Туркия Статистика Институти (ТÜİК) ноябрь ойи учун расмий инфляция маълумотларини эълон қилди, унда нархлар ўсишининг янада секинлашгани кўрсатилган.

