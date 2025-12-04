Туркияда инфляция аста-секин пасайишда давом этмоқда
ASTANA. Kazinform - Туркия статистика институти (ТÜİК) ноябрь ойи учун расмий инфляция маълумотларини эълон қилди, унда нархлар ўсишининг янада секинлашиши кўрсатилган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
ТÜİКнинг расмий ҳисоботига кўра, истеъмол нархлари ноябрь ойида атиги 0,87% га ошди, бу ўтган ойнинг 2,55% кўрсаткичидан сезиларли даражада паст.
Ойлик ўртача ўсишдан ташқари, йиллик инфляция пасайишда давом этди. Ноябрь ойида у 31,07% га етди, бу сўнгги ойлардаги барқарор пасайиш тенденциясини тасдиқлайди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Туркиядаги инфляция динамикаси пул-кредит сиёсатининг қатъийлашиши ва валюта курсининг барқарорлашувининг комбинациясини акс эттиради. Инфляциянинг пасайиши мамлакат иқтисодий регуляторлари учун қўшимча маневр қилиш имкониятини яратиши мумкин. Бироқ, таҳлилчилар бу тараққиётни сақлаб қолиш фискал сиёсатда эҳтиёткорликни ва молия бозорларига ишончни мустаҳкамлаш учун қўшимча чораларни талаб қилиши ҳақида огоҳлантиряптилар.
ТÜİКнинг ноябрь ойи маълумотлари Туркиянинг иқтисодий муҳитини ва йил охиридаги кутилган натижаларни баҳолаш учун муҳим кўрсаткичга айланган.