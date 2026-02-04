Туркияда инфляция 30 фоиздан ошди, аммо биржа ҳали ҳам ўсмоқда
ASTANА. Kazinform – Туркиянинг расмий статистикаси январь ойида инфляциянинг йиллик миқдорда секинлашганини кўрсатди. Аммо нархлар кескин ошди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Туркия статистика институти (TÜİK) 2026 йил январь ойига мўлжалланган истеъмол инфляцияси маълумотларини эълон қилди. Йиллик ҳисобда нархлар ўсиши 30,65 фоизни ташкил этди. 2025 йил декабри билан солиштирганда инфляция 4,84 фоизгача тезлашиб, иқтисодиётдаги нарх босимининг ҳали ҳам кучли эканини кўрсатди.
Шунга қарамай, молия бозорлари кутилмаган оптимизмни намоён қилди. Истанбул фонд биржаси индекси 3,16 фоизга ўсди. Бу инвесторларнинг акцияларни инфляция ва миллий валютанинг заифлашишидан ҳимоя воситаси сифатида ҳали ҳам жозибадор деб ҳисоблаши мумкинлигини англатиши мумкин.
Чет эл валюталари курси юқори даражада қолди: доллар 43,46 лирада, евро 51,81 лирада барқарорлашди.
Анъанавий равишда «хавфсиз макон» ҳисобланган олтин эса аксинча арзонлади. Унинг нархи 3 фоизга тушиб, бир грамми 7 303 лирага тушди. Бу тахминан 170 АҚШ долларига тенг.
Шундай қилиб, 2026 йилнинг боши Туркияда зиддиятларга тўла бўлди. Бир томондан, юқори инфляция истеъмолчиларга оғирлик қилса, иккинчи томондан, молия бозорлари эҳтиёткор бўлса-да, маълум бир умиднинг борлигини кўрсатди.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда кўчмас мулк савдоси рекорд даражага етди.