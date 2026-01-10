Туркияда кўчмас мулк савдоси рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform — Туркиянинг кўчмас мулк бозори 2025 йилда рекорд даражага етди, битимлар умумий сони 3,3 миллионни ташкил этди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
2024 йилнинг мос даврлари билан таққослаганда, битимлар сонининг ўсиши январь, февраль, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь ва декабрь ойларида қайд этилган. Пасайиш фақат март, октябрь ва ноябрь ойларида кузатилган.
Январь-декабрь ойларида кўчмас мулк савдоси 8,7% га ўсди ва 3 332 994 та битимни ташкил этди, бу рекорд даражадаги йиллик кўрсаткичдир. Олдинги рекорд 2022 йилда ўрнатилган эди, ўшанда 3 234 200 та битим амалга оширилган эди.
Ҳисобот даврида ер кадастр органлари 20 миллиондан ортиқ турли операцияларни қайта ишладилар. Уларнинг катта қисми кўчмас мулкни сотиб олиш ва сотиш бўлди. Транзакцияларнинг катта ҳажми ипотека процедуралари ва мулк ҳуқуқларини мерос қилиб олиш билан боғлиқ. Бундан ташқари, кадастр маълумотларини тузатиш, давлат эҳтиёжлари учун мулкни тортиб олиш, кўчмас мулкни бўлиш ва бирлаштириш, хайрия қилиш ва ер участкаларини қайта тақсимлаш амалга оширилди.
Рўйхатдан ўтиш тўловларидан тушган даромад 74,9 фоизга ўсиб, 168 миллиард 146 миллион 103 минг лирани ташкил этди, шундан 160,7 миллиард лираси кўчмас мулк олди-сотди битимларидан тушумга тушди.