Туркияда электромобиллар сони қарийб 400 000 тага етди
ASTANА. Кazinform — Туркияда экологик тоза транспорт воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда. Туркия статистика институти (ТÜİК) маълумотларига кўра, 2026 йил февраль ойида мамлакатда 395 697 та электромобиль рўйхатга олинган. Бу ўтган йилга нисбатан 92% га кўп, деб хабар беради Аnadolu.
Гибрид автомобиллар сони ҳам ўсиб, 741 149 тага етди. Мамлакатдаги автомобилларнинг умумий сони 17 523 423 тани ташкил этади.
Мутахассислар талабнинг ошишини паст углерод чиқиндилари, энергия самарадорлиги, паст шовқин ва зарядлаш инфратузилмасининг кенгайиши билан боғлайдилар.
Миллий электромобил Togg ҳам бу тенденцияга туртки берди.
Таққослаш учун, 2015 йилда Туркияда атиги 565 та электромобиль бор эди.
2024 йилда уларнинг сони 183 776 тага, 2025 йилда 370 591 тага ва 2026 йил февраль ойида тахминан 396 мингтага етади.
Ҳозирда умумий автопаркда электромобилларнинг улуши 2,3% ни ташкил қилади.
Гибрид транспорт воситаларига қизиқиш ҳам юқори. Улар биринчи марта 2011 йилда рўйхатдан ўтган (23 та транспорт воситаси), 2019 йилда 13 877 тага, 2023 йил охирида 222 328 тага, 2024 йилда 391 296 тага ва 2026 йил бошида 741 149 тага етди. Автопаркдаги уларнинг улуши 4% дан 4,2% гача ошди.
Эслатиб ўтамиз, Туркия энергетикаси тизимида қуёш ва шамол энергиясининг улуши 33 фоизга етди.