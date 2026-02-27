Туркия энергетикаси тизимида қуёш ва шамол энергиясининг улуши 33 фоизга етди
ASTANА. Кazinform - Туркиядаги қуёш ва шамол электр станцияларининг умумий улуши жорий йил бошидан бери 40 минг мегаваттга етди. Бу мамлакат умумий қувватининг учдан бир қисмини ташкил этади, деб хабар беради Кazinformнинг Анқарадаги мухбири.
Йил бошидаги маълумотларга кўра, мамлакатдаги қуёш ва шамол электр станцияларининг умумий қуввати 40 минг мегаваттдан ошди. Январь ойи охирида Туркиянинг умумий қуввати 123 284 мегаваттга етди.
Туркия Энергетика ва табиий ресурслар вазирлигининг маълумотларига кўра, қайта тикланадиган энергия манбалари 77 114 мегаваттни ёки умумий қувватнинг 62,5 фоизини ташкил қилади.
Қуёш энергияси барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Унинг ўрнатилган қуввати 25 827 мегаваттга етди, бу умумий қувватнинг 20,9 фоизини ташкил этади. Шамол энергияси қуввати 14 862 мегаваттга етди, бу 12,1 фоизни ташкил этади.
Шундай қилиб, январь ойида мамлакатдаги қуёш ва шамол электр станцияларининг умумий қуввати 40 689 мегаваттга етди, бу Туркиянинг умумий қувватининг 33 фоизини ташкил этади.
Бу мамлакатнинг қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантиришга қаратилган тизимли сиёсатининг натижасидир.
Эслатиб ўтамиз, Туркия “Аккую” АЭСнинг биринчи реакторини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда.