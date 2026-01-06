Туркия “Аккую” АЭСнинг биринчи реакторини ишга туширишга тайёргарлик кўрмоқда
ASTANA. Kazinform — Туркия тарихидаги биринчи атом электр станцияси бўлган “Аккую”нинг биринчи энергия блоки қуриб битказилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Маълумки, мамлакат расмийлари атом электр станцияси 2026 йил бошида электр энергияси ишлаб чиқаришни бошлашини кутмоқда.
Туркия энергетика ва табиий ресурслар вазири Алпарслан Байрактарнинг сўзларига кўра, “Аккую” АЭСнинг биринчи энергия блокининг тайёрлиги 95% га етди.
Унинг сўзларига кўра, пандемия туфайли кечикишлар ва ускуналарни сотиб олишдаги турли қийинчиликларга қарамай, биринчи реакторни ишга тушириш шу йилга режалаштирилган.
Қурилиш ишлари дастлаб 2025 йил апрель ойида якунланиши режалаштирилган эди, бироқ муддат ўзгартирилди. Вазир таъкидлаганидек, ҳозирда барча саъй-ҳаракатлар ишларнинг якуний босқичини амалга оширишга ва электр энергияси ишлаб чиқаришни бошлашга тайёргарлик кўришга қаратилган. Маълумки, лойиҳа Россия ва “Росатом” давлат корпорацияси билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.