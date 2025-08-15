Туркия бу йил товарлар экспортини 390 миллиард долларга етказишни режалаштирмоқда
ASTANА. Кazinform — Туркия 2025 йил охиригача товарлар ва хизматлар экспортини 390 миллиард долларга етказишни мақсад қилган.Бу мақсад Туркия Савдо вазирлиги томонидан маълум қилинди, дея хабар беради AZERTAG.
Вазирлик, 2002 йилда Туркиянинг жаҳон товарлари экспортидаги улуши 0,55 фоизни ташкил этган бўлса, ҳозир бу рақам 1,07 фоизга етганини билдирди. Мамлакатнинг хизматлар экспортидаги улуши эса 0,84 фоиздан 1,32 фоизга ошди.
- 2002 йилдан 2024 йилгача Туркия экспортининг умумий ҳажми етти бараварга ошди, - деди Савдо вазирлиги.
Ўтган йили Туркия 377 миллиард долларга етган товарлар ва хизматлар экспорти бўйича тарихий рекордга эришди.
2025 йилнинг январь-июль ойларида мамлакат 156,4 миллиард доллар қийматида экспорт амалга оширди.
Йилнинг дастлабки ойларида Туркиянинг асосий экспорт бозорлари:
- Германия
- Буюк Британия
- АҚШ
- Италия
- Ироқ
Фақатгина хизматлар экспорти учун 2025 йилга мўлжалланган мақсад 121 миллиард долларни ташкил этади. Январь-май ойларида бу кўрсаткич 40,1 миллиард долларни ташкил қилган.
Анқара бу натижаларни Президент Режеп Таййип Эрдоған ҳукумати иқтисодий сиёсатининг муваффақияти деб билади.
- Туркия иқтисодиётининг сўнгги 22 йилдаги ўртача ўсиш суръати — 5,3%. Сўнгги ўн йил ичида Туркия OECD мамлакатлари орасида ўсиш суръатлари бўйича етакчи бўлди, — дейилади баёнотда.
Вазирлик, глобал инқироз ва қийинчиликларга қарамасдан Туркиянинг узлуксиз иқтисодий ўсиш суръати 19 чоракдан бери давом этганини қайд этди.
Туркия ялпи ички маҳсулоти 2024 йилда 1 триллион 322 миллиард долларни ташкил этган бўлса, жорий йилнинг биринчи чорагида бу кўрсаткич 1 триллион 371 миллиард долларга етди.
Шунингдек, аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот 2002 йилдаги 3608 доллардан 2025 йилнинг биринчи чорагида 15971 долларгача ошган.
