Туркиянинг энг бой ҳудудлари рейтинги эълон қилинди
ASTANA. Kazinform - Туркия Статистика институти (ТÜİК) аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯҲМ) бўйича мамлакатнинг энг бой вилоятларини аниқлаган янги маълумотларни эълон қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Натижалар кўпчилик учун кутилмаган бўлди: биринчи ўринда Истанбулнинг энг йирик мегаполисини ортда қолдирган саноат маркази Кожаэли турибди.
Туркиянинг энг бой бешта ҳудудига қуйидагилар киради:
- Кожаэли
- Истанбул
- Анқара
- Текирдаг
- Измир
Кожаэли ўзининг кучли саноат базаси, жумладан автомобилсозлик, кимё ва металлургия саноати туфайли етакчи бўлиб чиқди. Вилоят бошқа мегаполислар билан солиштирганда нисбатан кичик ҳудуд ва аҳоли сонига қарамай, мамлакат иқтисодиётида муҳим роль ўйнайди.
Туркиянинг энг йирик шаҳри ва иқтисодий юраги Истанбул иккинчи ўринни эгаллади. Молиявий институтлар, бизнес ва савдонинг юқори концентрациясига қарамай, аҳолининг тез ўсиши ва юқори харажатлари унинг рейтингига таъсир қилган бўлиши мумкин.
Пойтахт Анқара ўзининг давлат муассасалари ва ривожланган хизматлар соҳаси туфайли анъанавий равишда етакчи минтақалар қаторидан жой олган.
Саноат, логистика ва туризм ривожи туфайли барқарор ўсишни кўрсатган Текирдаг ва Измир кучли бешликка кирди.
Бу маълумотлар Туркиянинг иқтисодий харитаси қандай ўзгариб бораётгани ҳақида фикр беради. Нафақат мегаполислар, балки юқори самарадорлик ва инвестиция жозибадорлигини кўрсатувчи саноат провинциялари ҳам етакчи ўринларни эгаллаб турибди.