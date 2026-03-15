Туркия аҳолиси тез қариб бормоқда: қариялар сони 9,5 млндан ошди
ASTANA. Kazinform — Туркияда 65 ёшдан ошганларнинг улуши барқарор равишда ўсиб бормоқда ва мамлакат аҳолисининг 11 фоизидан ортиғини ташкил этмоқда. Бу ҳақда Kazinformнинг Анқарадаги мухбири хабар берди.
Туркия аҳолисининг қариш жараёни тезлашмоқда. Туркия статистика институти (ТÜİК) томонидан эълон қилинган "Қариялар статистикаси - 2025" бюллетенига кўра, мамлакатда 65 ёш ва ундан катта бўлган фуқаролар сони 9 миллион 583 минг кишига етди.
Бу кўрсаткич сўнгги беш йил ичида 20,5% га ошди. Натижада, умумий аҳолида қарияларнинг улуши 9,5% дан 11,1% гача ошди.
Статистик маълумотларга кўра, қариялар аҳлининг ярмидан кўпи аёллардир. Уларнинг улуши 55,3% ни, эркаклар улуши эса 44,7% ни ташкил этади.
Шу билан бирга, мамлакатда аҳолининг ўртача ёши ҳам ўсиб боряпти. Бу кўрсаткич аҳолини ёши бўйича тенг икки қисмга бўлади: бир қисми бу ёшдан кичик, иккинчи қисми эса катта бўлади. Агар 2020 йили Туркияда ўртача ёш 32,7 ёшни ташкил этган бўлса, 2025 йилга келиб у 34,9 ёшгача ошган. Мутахассисларнинг фикрига кўра, кекса ёшдаги одамлар сонининг кўпайиши мамлакатдаги асосий демографик тенденциялардан биридир. Бу келгуси ўн йилликларда соғлиқни сақлаш тизими, ижтимоий таъминот сектори ва меҳнат бозорига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин.
Илгари аёллар мамлакат аҳолисининг қарийб ярмини ташкил этиши ҳақида хабар берилган эди. Бундан ташқари, Туркияда аёлларнинг таълим даражаси ошиб боряпти ва натижада уларнинг сиёсат ва меҳнат бозоридаги иштироки аста-секин ўсиб боряпти.
