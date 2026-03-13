Туркия аста-секин пластикдан воз кечади
ASTANA. Kazinform — Туркия бир марта ишлатиладиган пластик маҳсулотларни босқичма-босқич бекор қиладиган янги қоида тайёрламоқда, деб хабар беради Kazinformнинг Анқарадаги мухбири.
Туркиянинг Атроф-муҳит, шаҳарсозлик ва иқлим ўзгариши вазирлиги пластик ифлосланишни камайтиришга қаратилган янги қоида лойиҳасини ишлаб чиқди. Ҳужжат табиат ва сув ресурсларига жиддий зарар етказадиган бир марталик ишлатиладиган пластик маҳсулотларни босқичма-босқич йўқ қилишни назарда тутади.
Ташаббус доирасида бир қатор бир марталик маҳсулотларни жорий этишни тақиқлаш режалаштирилган. Улар қаторига пластик вилкалар, пичоқлар, қошиқлар, таёқчалар, кенгайтирилган полистиролдан тайёрланган тарелкалар ва озиқ-овқат контейнерлари, стаканлар ва ичимлик контейнерлари, пластик трубкалар, пластик тутқали пахта таёқчалари ҳамда пластик шар таёқчалари киради.
Қоидалар кучга киргандан сўнг, улар экологик тоза алтернативалар билан алмаштирилади. Масалан, пластик контейнерлар ва стаканлар қоғоз билан, пластик идишлар ёғоч билан, ичимлик аралаштиргичлар қоғоз ёки ёғоч билан алмаштирилади. Пахта таёқчалари ҳам ёғоч асослар билан ишлаб чиқарилади.
Туркия Атроф-муҳит вазирлигининг ҳисоб-китобларига кўра, бундай маҳсулотларни йўқ қилиш йилига тахминан 1,5 миллион тонна CО₂ га тенг карбонат ангидрид чиқиндиларининг олдини олади ва чиқиндиларни бошқариш харажатларини тахминан 1,5 миллиард турк лирасига камайтиради.
Расмийлар сиёсатнинг асосий мақсади нафақат пластмассани бир марталик қоғоз ёки ёғоч буюмлар билан алмаштириш, балки аста-секин қайта ишлатиладиган ечимларга ўтиш эканлигини таъкидламоқда. Хусусан, фуқароларга шиша, металл ва чинни буюмлардан ясалган бардошли дастурхон ва идишлардан фойдаланиш тавсия этилади.
Ҳужжат "Нол чиқинди" дастури доирасида тайёрланган ва муҳокама қилиш учун давлат идоралари, саноат вакиллари ва жамоат ташкилотларига тақдим этилмоқда. Низомнинг якуний версияси шу йил охирида кучга киради.
Илмий тадқиқотларга кўра, дунёда ишлаб чиқарилган пластмассанинг қарийб 40 фоизи бир марталик буюмлардир. Ушбу чиқиндиларнинг катта қисми самарасиз қайта ишлаш тизимлари туфайли атроф-муҳитга тушади.
Денгиз чиқиндиларининг тахминан 80%и бир марта ишлатиладиган пластик буюмлардан ва балиқ овлаш асбобларидан олинган пластик компонентлардан ташкил топгани таъкидланди. Шунинг учун кўплаб мамлакатлар бу соҳада ўз сиёсатини кучайтирмоқда.
2019 йилда Европа Иттифоқи 27 та Европа давлатини бир қатор бундай маҳсулотларни ишлаб чиқаришни тақиқлаш ёки қатъий чеклаш мажбуриятини юкловчи бир марталик пластик директивани қабул қилди.