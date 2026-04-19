Туркий давлатлар Туркистон саммити олдидан интеграцияни мустаҳкамлашга эътибор қаратди
ASTANА. Кazinform — V Анталия дипломатик форуми доирасида Қозоғистон Республикаси ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев Туркий давлатлар ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг (ТДТ ТИВК) норасмий йиғилишида иштирок этди, деб хабар беради ҚР Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Учрашув давомида томонлар халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалаларни, жумладан, Яқин Шарқдаги вазиятни юмшатишга қаратилган саъй-ҳаракатларни муҳокама қилишди.
Вазирлар минтақадаги вазиятни янада ривожлантириш ва уни барқарорлаштиришнинг мумкин бўлган йўллари бўйича фикр алмашдилар.
Е. Кўшербаев ўз нутқида Қозоғистон Республикасининг тинчликпарвар ташаббусларни илгари суришга содиқлигини таъкидлади ва Қозоғистон можароларни фақат сиёсий ва дипломатик йўллар билан ҳал қилишга қатъий чақиришини билдирди. Шу муносабат билан Қозоғистон яна бир бор музокаралар учун платформа яратишга тайёрлигини тасдиқлади.
Вазир шунингдек, жорий йилнинг май ойида Туркистонда бўлиб ўтадиган ТДТнинг норасмий саммити ташкилотнинг ролини янада мустаҳкамлаш, ҳамкорликни чуқурлаштириш ва иштирокчи давлатларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштиришга янги туртки беришини таъкидлади.
Шу нуқтаи назардан, суҳбатдошлар ТДТнинг институционал ривожланишининг келажакдаги масалаларини ҳам муҳокама қилишди.
Форум доирасида Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Люксембург Бош вазирининг ўринбосари — Ташқи ишлар ва ташқи савдо, шунингдек, Тараққиёт ҳамкорлиги ва гуманитар ишлар вазири Ксавье Беттельмен, Боливия Ташқи ишлар вазири Ф. Арамайо Карраско, Литва Республикаси Ташқи ишлар вазири Кястутис Будрис, Гвинея-Бисау Ташқи ишлар вазири Жоау Бернарду Виейра ва Европа Иттифоқининг Инсон ҳуқуқлари бўйича махсус вакили Кайса Оллонгрен билан икки томонлама учрашувлар ўтказди.
Учрашувлар давомида икки томонлама ва кўп томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалалари муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Анталия дипломатик форумининг очилиш маросимида иштирок этгани ҳақида хабар берган эдик.