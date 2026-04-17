    20:10, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Анталия дипломатик форумининг очилиш маросимида иштирок этди

    ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатик форумининг расмий очилиш маросимида иштирок этди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Туркия Президенти Режеп Таййип Эрдоған тантанали тадбирда нутқ сўзлади.

    Форумда Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев, Қатар Амири Шайх Тамим бин Ҳамад Ол Соний, Покистон Бош вазири Шаҳбоз Шариф, Словения Президенти Наташа Пирц-Мусар, Шимолий Македония Президенти Гордана Силяновска-Давкова, Молдова Президенти Майя Санду, Сурия Президенти Аҳмад Аш-Шараа, Бурунди Президенти Эварист Ндайишимийе, Конго Демократик Республикаси Президенти Феликс Чисекеди, Босния ва Герцеговина Президиуми Раиси Денис Бечирович, Грузия Бош вазири Иракли Кобахидзе, шунингдек, бошқа делегациялар раҳбарлари иштирок этди.

    Анталия дипломатик форуми —ҳар йили ўтказиладиган юқори даражадаги халқаро муҳокама платформаси. Тадбирда сиёсий етакчилар, дипломатлар, экспертлар, ишбилармонлар, оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамияти вакиллари иштирок этмоқда.

    Форум, шунингдек, икки томонлама ва кўп томонлама алоқалар, сиёсий маслаҳатлашувлар ва норасмий учрашувлар учун самарали платформа ҳисобланади.

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Анталия дипломатик форумининг «Mapping Tomorrow, Managing Uncertainties» панел сессиясида иштирок этгани ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
