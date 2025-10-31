Туркистонда очилган Woosong университетида қандай мутахассислар тайёрланади
АSTANA. Каzinform – Давлат раҳбари Woosong таълим жамғармаси васийлик кенгаши раиси Ким Сонг Кёнгни қабул қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Ким Сонг Кёнгга Туркистонда глобал таълим талабларига жавоб берадиган Woosong университети филиалини очгани учун миннатдорчилик билдирди.
Президент филиалнинг очилиши нафақат таълим, балки Қозоғистон ва Жанубий Корея халқлари ўртасидаги маданий яқинлашув нуқтаи назаридан ҳам алоҳида аҳамиятга эга лойиҳа эканлигини таъкидлади.
Ким Сонг Кёнг Осиё ва дунёда таълим ва фан соҳасида энг яхшиларидан бири сифатида танилган Woosong университети Қозоғистоннинг интеллектуал салоҳиятини мустаҳкамлашга ҳисса қўшишини таъкидлади.
Суҳбат давомида инсон капиталини ривожлантириш, таълим сифатини ошириш, ахборот технологиялари ва сунъий интеллект соҳаларида юқори малакали муҳандислар ва талаб юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш масалалари муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев МИФИ ректори Владимир Шевченко билан учрашди.