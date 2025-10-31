Қасим-Жомарт Тоқаев МИФИ ректори Владимир Шевченко билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари “Москва муҳандислик физикаси институти” Миллий ядро тадқиқотлари университети ректори Владимир Шевченко билан суҳбат чоғида ядро энергетикасининг мамлакат учун стратегик аҳамиятини таъкидлади.
Давлат раҳбари Қозоғистонда “Росатом” бошчилигидаги халқаро консорциум иштирокида биринчи АЭС қурилиши бошланганини таъкидлади. Бундан ташқари, яна бир нечта станциялар қуриш режалаштирилган.
2022 йилда Алматида МИФИ филиали очилди. Университетнинг биринчи магистрантлари битирди.
Президентнинг сўзларига кўра, бу ядро энергетикаси соҳасида юқори малакали мутахассисларни тайёрлашга ҳисса қўшади.
МИФИ ядро фанини ривожлантириш ва атом мутахассисларини тайёрлаш бўйича дунёдаги етакчи марказлардан бири сифатида тан олинган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Пекин Тил ва маданият университети президентини қабул қилган эди.