    15:00, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Пекин Тил ва маданият университети президентини қабул қилди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Пекин Тил ва маданият университети президенти Дуань Пэнни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Пэн
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев Астанада университет филиалининг очилиши Қозоғистон-Хитой ҳамкорлигининг юқори даражасидан далолат беради, деб ҳисоблайди. Шунингдек, у бу гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш ва мамлакатлар ўртасидаги интеллектуал муносабатларни шакллантиришга ҳисса қўшишини таъкидлади.

    қабул
    Фото: Ақорда

    Учрашув давомида сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш, фан ва таълим соҳасида ҳамкорликни йўлга қўйиш ҳамда малакали синолог-тилшуносларни тайёрлаш масалалари муҳокама қилинди.

    Дуань Пэн амалий тилшунослик ва рақамли таълим соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболлари ҳақида гапирди.

    Қозоғистон Президенти Ақорда
