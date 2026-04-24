Туркистонда 41 ёшли аёл уч эгизак туғди
TÜRKISTAN. Кazinform — Чақалоқларга Айқин, Айдин ва Арсен исмлари қўйилди.
41 ёшли Марина Журимбаева Туркистондаги 3-сонли вилоят перинатал марказида учта ўғил туғди. Ҳомиладорлик даври 32 ҳафта эди. Туғруқ кесарча кесиш йўли билан амалга оширилди.
Вилоят соғлиқни сақлаш бошқармаси маълумотларига кўра, ўғил болаларнинг вазни 1715, 1955 ва 1999 граммни ташкил этди.
— Эрта туғилиш туфайли чақалоқлар ҳаётнинг биринчи кунида сунъий нафас олиш аппаратига уланган ва 10 кунни реанимация бўлимида шифокорлар назорати остида ўтказган. Уларнинг аҳволи барқарорлашгандан сўнг, чақалоқлар оналари билан махсус парваришга муҳтож чақалоқлар бўлимига ўтказилди, — дейилади бошқарма хабарида.
Отаси чақалоқларга Айқин, Айдин ва Арсен исмларини қўйди. Оилада бир ўғил ва бир қиз бор эди.
Шифокорларнинг сўзларига кўра, уч эгизак 15 йиллик танаффусдан кейин оилада туғилган чақалоқлардир.
Чақалоқлар 35 кундан сўнг қониқарли ҳолатда оналари билан уйга жўнатилди.
Эслатиб ўтамиз, Чимкентда йил бошидан бери иккинчи уч эгизак туғилди.