Даулет, Димаш, Дина: Чимкентда йил бошидан бери иккинчи уч эгизак туғилди
SHYMKENT. Кazinform - Чимкент шаҳар перинатал марказида яна бир уч эгизак туғилди.
Чақалоқлар ва уларнинг онаси марказ мутахассислари назорати остида уйга жўнатилди.
Шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармасининг маълумотларига кўра, 30 январь куни Ақшолпан Сулейменова шифокорлар ёрдамида уч эгизакни хавфсиз дунёга келтирди. Янги туғилган чақалоқларга ота-оналари Даулет, Димаш ва Дина деб исм қўйишди.
— Уч эгизакларнинг ҳар бирининг вазни икки килограммдан ошди. Иккинчи ва учинчи чақалоқлар туғилгандан сўнг дарҳол реанимация бўлимига жойлаштирилди. Уларнинг аҳволи барқарорлашгандан сўнг, улар бир кундан кейин асосий бўлимга ўтказилди, — дейилади хабарда.
Уччала чақалоқ ҳам 11 кун давомида марказ мутахассислари назорати остида бўлишди ва амалдаги клиник протоколларга мувофиқ тўлиқ тиббий ёрдам олишди. Чиқарилгандан сўнг, уларнинг аҳволи қониқарли деб баҳоланди ва улар уйга жўнатилди.
Шуни таъкидлаш керакки, оилада аллақачон тўртта фарзанд бор ва уч эгизак туғилиши билан болалар сони етти нафарга етди.
Эслатиб ўтамиз, Туркистон вилоятида 5 фарзанднинг онаси 3 эгизакни дунёга келтирди.