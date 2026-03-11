Туркистон вилоятининг бир қатор шаҳарларида референдум куни автобуслар бепул қатнайди
TÜRKISTAN. Кazinform — Туркистон вилоятининг бир қатор шаҳарларида референдум куни жамоат транспорти бепул бўлади, деб хабар беради вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
15 март куни бўлиб ўтадиган республика референдуми муносабати билан Туркистон вилоятининг бир қатор шаҳарларида жамоат транспорти бепул бўлади. Хусусан, ушбу тадбир Туркистон, Кентау, Шардара, Сариағаш ва Арис шаҳарларида ташкил этилади.
Бу ташаббус аҳолининг муҳим сиёсий кампанияда иштирок этиши учун қулай шароитлар яратиш мақсадида кўтарилмоқда. Референдум куни шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари жамоат транспортидан бепул фойдаланишлари мумкин бўлади.
Бепул юриш барча автобус йўналишларини қамраб олади. Бу, ўз навбатида, аҳолига сайлов участкаларига тўсиқларсиз етиб бориш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, референдум куни ҳудуддаги овоз бериш участкалари эрталаб соат 07:00 дан кечки 20:00 гача ишлайди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари 2026 йил 15 мартда республика референдумини ўтказиш тўғрисидаги Фармонни имзолади.