Туркистон вилоятидаги сув омборини реконструкция қилиш тез орада якунланади
TÚRKІSTAN. Кazinform — Туркистон вилоятида 11 мингга яқин аҳолини ичимлик суви билан таъминловчи сув омборини реконструкция қилиш ишлари якунланмоқда. Бу ҳақда ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги хабар берди.
Туркистон вилоятининг Байдибек туманида Қапшағай сув омборини реконструкция қилиш ишлари давом этмоқда. Лойиҳани 2025 йил охиригача якунлаш режалаштирилган. Лойиҳада офис биносини таъмирлаш, эски темир-бетон плиталарни олиб ташлаш, тўғонни мустаҳкамлаш ишлари кўзда тутилган. Шунингдек, чуқур ва бўшлиқларни тўлдириш, сув ювиб кетган жойларни мустаҳкамлаш, бетон таянчларни мустаҳкамлаш режалаштирилган. Ишлар якунига етгач, 4,3 минг гектар экин майдонларини сифатли сув билан таъминлаш имконияти ортади. Шунингдек, жами 10 минг 900 нафар аҳоли истиқомат қиладиган тўртта аҳоли пункти ичимлик суви билан таъминланади.
— 2023 йилда мамлакатимиздаги барча гидротехника иншоотлари инвентаризациядан ўтказилгач, сув хўжалигини ривожлантиришнинг комплекс режаси ишлаб чиқилди. Унда 160 дан ортиқ чора-тадбирлар назарда тутилган. 42 та янги сув омборини қуриш, 37 тасини реконструкция қилиш шулар жумласидандир. Шунингдек, вазирлик томонидан 1,3 миллион аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида 2,5 минг километрдан ортиқ сув қувурларини ётқизиш ва реконструкция қилиш ишлари олиб борилмоқда. 9 та ҳудудда жами 31 та лойиҳа амалга оширилмоқда, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири ўринбосари Ерболат Ибрайханов.
