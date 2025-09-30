Қозоғистон ва Хитой трансчегаравий сув иншоотларини автоматлаштиришга келишиб олдилар
ASTANА. Кazinform — Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази Хитой билан сув хўжалигини рақамлаштириш ва трансчегаравий сув объектларидаги гидроэлектр станцияларни автоматлаштириш соҳасида ҳамкорликни йўлга қўйди, деб хабар беради ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги.
Астана шаҳрида “Қозоғистон Республикасининг янги Сув кодексини амалга оширишда қўшма ташаббуслар: амалга ошириш, тажриба, истиқболлар” мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтди. Тадбир Сув ресурслари ва ирригация вазирлигининг Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази, ЕХҲТнинг Астанадаги Дастурлар бюроси ва Германия халқаро ҳамкорлик жамияти томонидан ташкил этилди. Йиғилишда Мажилис депутатлари, давлат органлари, халқаро ва жамоат ташкилотлари, бизнес, илмий жамоатчилик ҳамда дипломатик миссиялар вакиллари иштирок этди.
Давра суҳбатида жорий йилда қабул қилинган янги Сув кодексини ҳаётга татбиқ этиш доирасида сув ресурсларини бошқариш соҳасида давлат режалаштириш, сувдан оқилона фойдаланиш маданиятини шакллантириш ва халқаро ҳамкорликни ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Тадбир доирасида Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази ва Хитойнинг POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited компанияси ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзоланди.
Ҳужжатга кўра, Ахборот-таҳлил маркази ҳузурида вазият маркази ташкил этилади ва трансчегаравий сув объектларида гидроэлектр станцияларни автоматлаштириш кўзда тутилган. Лойиҳа Хитой томонининг гранти ҳисобидан молиялаштирилиши кутилмоқда.
— Хабарингиз бор, бундан бир йил аввал Президент топшириғи билан Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази ташкил этилган эди. Мазкур марказ сув хўжалигини рақамлаштириш ва услубий бошқарувни такомиллаштиришнинг самарали платформасига айланди. Айни пайтда марказда Давлат раҳбари ташаббуси билан сунъий интеллект воситаларидан фойдаланган ҳолда ягона рақамли платформа яратиш устида иш олиб борилмоқда. Бу ерда юқори сифатли ҳавзани режалаштириш алоҳида аҳамиятга эга. Бунда халқаро ҳамкорликнинг ўрни ҳам муҳим, — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.
Эслатиб ўтамиз, сув ресурслари миллий ахборот тизими 2026 йилда ишга туширилиши маълум қилинган эди.