Туркистон вилоятида мойли уруғларни қайта ишлаш заводи ишга туширилди
TÚRKІSTAN. Kazinform – "Мақтаарал агросаноат мажмуаси" масъулияти чекланган жамияти ўсимлик ёғи ишлаб чиқариш заводини ишга туширди. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Корхона Туркиянинг HAS MAKINA YDK. PARC. MET. SAN. TIC. LTD. STI. компаниясининг замонавий технологик линияси билан жиҳозланган. Бу қишлоқ хўжалиги хомашёсини чуқур қайта ишлаш ва тайёр маҳсулот - ўсимлик ёғи ишлаб чиқариш имконини беради.
Корхонанинг умумий майдони 4,3 гектарни ташкил этади, шундан 2 686 квадрат метри мойли уруғлар заводининг ишлаб чиқариш биносига тегишли.
Заводнинг ишлаб чиқариш қуввати суткасига 100 тоннадан 150 тоннагача мойли уруғларни қайта ишлаш имконини беради.
Лойиҳанинг қиймати - 1 миллиард тенге.
Ушбу лойиҳа ҳудуднинг агросаноат мажмуасида қайта ишлаш саноатини ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ҳажмини ошириш, маҳаллий қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини қўллаб-қувватлаш ва Туркистон вилоятининг иқтисодий салоҳиятини мустаҳкамлаш учун йўл очади.
