Туркистон вилоятида 16-17 январь кунлари туман тушиши ва йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда
TÚRKІSTAN. Kazinform – Туркистон вилоятида кейинги икки кун давомида об-ҳаво ҳақида огоҳлантириш эълон қилинди.
Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси хабар берди.
“16-17 январь кунлари вилоятнинг жанубий ва шимолий тоғли ҳудудларида кучли ёғингарчилик кутилади, ёмғир, қор ёғиб, яхвонлик ҳосил бўлади, туман тушиши мумкин, ҳаво ҳарорати эса 8-13 даража совуқгача пасаяди. Шу муносабат билан, ўта зарурат бўлмаганда узоқ сафарга чиқмаслик ва хавфсизлик чораларига риоя қилишни сўраймиз”, — дейилади расмий хабарда.