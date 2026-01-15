OZ
    18:38, 15 Январь 2026

    Туркистон вилоятида 16-17 январь кунлари туман тушиши ва йўлларда яхвонлик ҳосил бўлиши кутилмоқда

    TÚRKІSTAN. Kazinform – Туркистон вилоятида кейинги икки кун давомида об-ҳаво ҳақида огоҳлантириш эълон қилинди.

    тұман
    Фото: Pexels

    Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси хабар берди.

    “16-17 январь кунлари вилоятнинг жанубий ва шимолий тоғли ҳудудларида кучли ёғингарчилик кутилади, ёмғир, қор ёғиб, яхвонлик ҳосил бўлади, туман тушиши мумкин, ҳаво ҳарорати эса 8-13 даража совуқгача пасаяди. Шу муносабат билан, ўта зарурат бўлмаганда узоқ сафарга чиқмаслик ва хавфсизлик чораларига риоя қилишни сўраймиз”, — дейилади расмий хабарда.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
