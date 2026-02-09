Туризм ва спорт вазири Милан Олимпиадасида Қозоғистон терма жамоасини қўллаб-қувватлади
ASTANA. Kazinform – ҚР Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов Миландаги Олимпия шаҳарчасига ташриф буюрди ва Қозоғистон терма жамоаси спортчилари билан учрашди. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Олимпия шаҳарчасида Қозоғистоннинг шорт-трек, конькида учиш ва фигурали учиш бўйича миллий терма жамоалари жойлашган. Ташриф давомида вазир спортчилар ва мураббийларнинг ҳолати, овқатланиши ва машғулотлар тартиби ҳақида маълумот олди ҳамда мусобақадан олдинги кайфияти ва ҳис-туйғулари ҳақида сўради.
Ербол Мирзабосинов спортчиларга омад тилади, улар ўзларига ишонишларига ва юқори натижаларни кўрсатишларига умид билдирди. У бутун мамлакат уларнинг чиқишларини диққат билан кузатиб бораётганини ва жамоага мухлислик қилаётганини таъкидлади. Вазир шунингдек, ҳар 4 йилда бир марта ўтказиладиган асосий мусобақага эътибор қаратиш, жамоавий руҳни сақлаб қолиш ва барча саъй-ҳаракатларни амалга ошириш муҳимлигини таъкидлади.