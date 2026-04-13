Туризм соҳасида нима учун маҳаллий инвесторлар ва юқори сифатли илмий тадқиқотлар керак — эксперт фикри
ASTANА. Кazinform — «Туристік қамқор» корпоратив жамғармаси ва Туроператорлар ассоциацияси раиси Инна Рей IZDIÑ ORTA подкастида мамлакатда туризм соҳасини самарали ривожлантириш йўллари ҳақида гапирди.
Ўтган бир неча йилга назар ташласак, Инна Рей ушбу соҳага қизиқиш ва эътибор кучайиб бораётганини, шунингдек, давлат тузилмалари томонидан муносабат ўзгариб бораётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, муаммо нафақат кадрлар тайёрлашда, балки мамлакатда илмий тадқиқотларнинг етарлича ривожланмаганлигида ҳамдир. Шу билан бирга, у хорижий эмас, балки маҳаллий инвесторларга таяниш муҳимлигини таъкидлади.
— Тажриба шуни кўрсатадики, хорижий инвесторлар кўпинча қисқа муддатли самарадорликка эътибор қаратадилар. Натижада, юқори сифатли ва барқарор лойиҳа ўрнига, нозик табиий ҳудудлар ортиқча юкланиши мумкин. Ўз келажагини ва фарзандларининг келажагини ушбу мамлакат билан боғлайдиган маҳаллий инвесторлар эса узоқ муддатли ва барқарор лойиҳаларга кўпроқ эътибор қаратадилар, — деб ҳисоблайди эксперт.
Қозоғистоннинг кўплаб фуқаролари учун чет элда дам олиш мамлакат ичида дам олишдан арзонроқ эканлиги сир эмас. Инна Рей бу муаммони ҳал қилиш учун Россия тажрибасини мисол қилиб келтирди. У ерда ички туризм учун нақд пул қайтариш тизими ишлайди, яъни сарфланган маблағларнинг бир қисми фуқароларга қайтарилади.
— Бизда ҳам чоралар кўрилмоқда. Масалан, болалар мамлакат ичида бепул учишлари мумкин. Оилавий таътиллар учун шароитлар яратилмоқда ва катта маблағлар ажратилмоқда. Бироқ, бу ҳали кенг тарқалган тенденцияга айланмаган. Чегирмаларни ҳисобга олган ҳолда ҳам, бутун оила билан Қозоғистон ичида саёҳат қилиш кўпинча чет элда дам олишдан қимматроқ бўлади, — деди у.
Экспертнинг фикрича, ички туризмни қўллаб-қувватлаш бўйича тўғридан-тўғри чораларни, жумладан, мамлакат ичида саёҳат қилаётган фуқаролар учун харажатларни субсидиялаш ёки қоплаш механизмларини жорий этиш зарур.
— Бунинг учун сайёҳлик оқимларининг таъсирини аниқ ҳисоблаш, устувор йўналишларни аниқлаш ва уларни самарали тақсимлаш имконини берадиган илмий-тадқиқот базасини шакллантириш муҳимдир. Ҳозирда амалда кўплаб қарорлар қабул қилинмоқда. Илмий ёндашув эса бизга тезроқ натижаларга эришиш имконини беради. Бусиз биз бир жойда тўхтаб қолишимиз мумкин, — деб таъкидлади эксперт.
Унинг сўзларига кўра, давлат ушбу тадқиқотлар учун шароит яратиш ва тегишли инфратузилмани шакллантириш вазифасини ўз зиммасига олиши керак. Шундагина саноат тизимли ва барқарор ривожланиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, туризм саноати ривожланмоқда: 2025 йилда Қозоғистонда асосий кўрсаткичлар бўйича ижобий ўсиш кузатилди.