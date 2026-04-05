Туризм саноати ривожланмоқда: 2025 йилда Қозоғистонда асосий кўрсаткичлар бўйича ижобий ўсиш кузатилди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил натижаларига кўра, Қозоғистон туризм саноати асосий кўрсаткичлар бўйича барқарор ўсишни кўрсатди. Маҳаллий саёҳатчилар сони ва хориждан сайёҳлар оқими ошди. Шу билан бирга, инвестиция ва бизнес даромадлари сезиларли даражада ошди.
Хусусан, турар жой биноларида қолган маҳаллий сайёҳлар сони 10,1 миллион кишига етди, бу 2024 йилга нисбатан қарийб 1 миллионга кўп. Хорижий меҳмонларнинг қизиқиши ҳам ортиб бормоқда: меҳмонхона хизматларидан фойдаланувчи сайёҳлар сони 1,4 миллион кишини ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 132,3 минг кишига кўп.
Умуман олганда, 2025 йилда Қозоғистонга турли сайёҳлик мақсадларида 15,7 миллион хорижий фуқаро келган (иш ёки доимий яшаш учун келганлар бундан мустасно). Улардан 11,1 миллион киши сайёҳ сифатида рўйхатдан ўтган. Бу кўрсаткич ҳам ўтган йилга нисбатан юқори.
Саноатнинг иқтисодий самарадорлиги ҳам ортиб бормоқда. Турар жой бинолари, дам олиш марказлари ва меҳмонхоналарнинг умумий даромади 350,6 миллиард тенгени ташкил этди, бу бир йил ичида 50,8 миллиард тенгега кўп. Туристик инфратузилма кенгайди, турар жой бинолари сони эса 4482 тага етди. Бу бир вақтнинг ўзида қабул қилиш қувватининг 233 мингдан ортиқ ўринни ташкил этишига олиб келди.
Инвестиция фаоллиги ҳам ошди. 2025 йилда туризм соҳасига жалб этилган инвестициялар ҳажми 32,6 фоизга ўсиб, 1 256,9 миллиард тенгега етди (2024 йилда - 947,6 миллиард тенге).
Умумий кўрсаткичларнинг ўсиши туризм соҳаси тизимли равишда ривожланаётганидан ва Қозоғистоннинг маҳаллий ва хорижий сайёҳлар учун жозибадорлиги ортиб бораётганидан далолат беради.