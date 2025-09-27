Туризм куни: Қозоғистонга 7,5 миллион хорижлик сайёҳ келган
ASTANА. Кazinform — 27 сентябрь – Бутунжаҳон туризм куни. Қозоғистонда ҳам ички, ҳам ташқи туризм индекси ўсиб бормоқда. Мамлакат экотуризм, тоғ-чанғи спорти, маданий-маърифий, тиббий, спорт, бизнес, ҳаттоки, коинот туризми бўйича катта салоҳиятга эга.
Бугунги кунда 87 давлат фуқаролари Қозоғистонга визасиз киришлари мумкин, 30 та давлат билан тўғридан-тўғри рейслар очилган. Келгуси йилларда Токио, Сингапур ва Нью-Йоркка парвозлар бошланади.
Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги маълумотларига кўра, ўтган йили мамлакатга 15 миллиондан ортиқ сайёҳ ташриф буюрган. Жорий йилда эса йил бошидан буён 7,5 миллион хорижлик сайёҳлик мақсадида ташриф буюрган.
– Тадбиркорлар томонидан киритилаётган сармоя ҳисобига туризм соҳасига қизиқиш ортиб бораётганини кўрмоқдамиз. Жорий йилнинг биринчи ярмида якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан 600 миллиард тенгегача сармоя киритилди. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 27 фоизга кўпдир. Демак, бу жойларда янги иш ўринлари яратилади, бу эса маҳаллий ҳудуд учун солиқларнинг ошишига олиб келади. Демак, туризм иқтисодиётга бевосита фойда келтиради. Одамлар меҳмонхоналарда қолишмайди, саёҳат қилишади, машина ижарага олишади ва овқатланишади. Бундан тадбиркорлар катта даромад олмоқда, – дейди Туризм ва спорт вазирлигининг Туризм саноати қўмитаси раиси Нуртас Карипбаев.
Қозоғистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлигининг Иқтисодий тадқиқотлар институти эса ҳудудлар бўйича энг жозибали йўналиш анъанавий равишда Алмати эканлигини таъкидлади. Бу ерга хорижий сайёҳларнинг 53 фоизи, маҳаллий сайёҳларнинг 21 фоизи келади. Энг кам сайёҳлар эса Улитау вилоятида рўйхатга олинган. Унинг улуши хорижлик сайёҳларнинг атиги 0,08 фоизини, маҳаллий туристларнинг 0,38 фоизини ташкил этади. Бу ҳолат туристик маҳсулотларни диверсификация қилиш ва камроқ машҳур йўналишларни илгари суриш зарурлигини кўрсатади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, туризм меҳмонхона, транспорт, озиқ-овқат, савдо, енгил саноат, молия, алоқа каби ўттиздан ортиқ соҳа ривожига бевосита хизмат қилмоқда. Жойлашув ўринлари хизматидан фойдаланган ташриф буюрувчилар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу Қозоғистонда туризм соҳасида ижобий тенденциялар ривожланаётганидан далолат беради. Улардан бири мамлакатнинг халқаро мавқеини яхшилашдир.
2024 йилда Қозоғистон Жаҳон Иқтисодий Форумининг Саёҳат ва туризмни ривожлантириш индексида 119 давлат орасида 52-ўринга кўтарилиб, 2021 йилга нисбатан 6 поғонага кўтарилди.Ушбу кўрсаткич бўйича Қозоғистон Марказий Осиё давлатларидан олдинда: Ўзбекистон — 78, Тожикистон — 99, Қирғизистон 102-ўринда.
Қозоғистон туризмни ривожлантиришда қатор ижобий натижаларга эришмоқда. Шу билан бирга, мамлакатнинг туризм салоҳиятини тўлиқ очиш учун туризм маҳсулотларини диверсификация қилиш, транспорт имкониятларини яхшилаш, мамлакат брендини халқаро миқёсда тарғиб қилиш, Марказий Осиё давлатлари билан қўшма сайёҳлик йўналишларини ривожлантириш зарур.
Давлат раҳбари шу йилнинг ёзида курорт ҳудудларидаги инфратузилмани танқид қилган эди. Айниқса, Олакўл яқинидаги сайёҳлик ҳудудига аҳолидан кўплаб мурожаатлар тушаётганини айтиб, Ҳукуматга қисқа муддатларда уни тартибга солиш бўйича топшириқлар берди.
Ўз навбатида, Абай вилояти ҳам сайёҳлик салоҳиятини дарҳол намоён эта бошлади. Вилоятда йирик меҳмонхона ва санаторий қурилиши бошланди. Олакўлда туристик саноат зонаси ташкил этилади. Ҳозирданоқ Озарбайжон, Хитой ва Россиядан инвесторлар минтақа туризмига қизиқиш билдирмоқда.
– Президентимизнинг топшириқ ва тавсиялари ижроси юзасидан кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Жорий мавсумда туристик объектларни сақлаш учун 658 миллион тенге ажратилди. Бунга таъмирлаш, ободонлаштириш, янги пирсларни ўрнатиш, қутқарув минораларини ўрнатиш, мавсум давомида санитария-техник хизмат кўрсатиш ва маршрутни таъмирлаш киради. Кенг кўламли инфратузилма масалаларига келсак, уларни бир мавсумда ҳал қилиб бўлмайди. Айни пайтда Олакўлда учта кенг кўламли масала – пляжни яхшилаш, қаттиқ маиший чиқиндилар полигони, электр энергияси таъминоти масалалари мавжуд. Мазкур учта лойиҳа бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланиб, йил охиригача давлат экспертизасидан ўтказилади. Келгуси йилда Ҳукумат томонидан маблағ ажратилгач, бу иш бошланади, — деб тушунтирди Абай вилояти туризм бошқармаси бошлиғи Марат Қабақов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда халқаро тоифадаги 24 та меҳмонхона қурилади.