Туристик тадбирлар тақвими: апрель ойида қайси ҳудудларга ташриф буюриш яхшироқ
ASTANA. Kazinform — Апрель ойида мамлакатда бир қатор йирик сайёҳлик тадбирлари режалаштирилган, деб хабар беради Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати.
Бу ойда Қозоғистон маҳаллий ва хорижий сайёҳларни китоблар, ҳунармандчилик ва технологиялар дунёсини бирлаштирган ёрқин тадбирлар билан кутиб олади.
— 22-26 апрель кунлари Астанада Eurasian Book Fair халқаро китоб кўргазмаси бўлиб ўтади. Кўргазмада янги китоблар тақдимотлари, муаллифлар билан учрашувлар ва ўқув машғулотлари бўлиб ўтади.
— 23-24 апрель кунлари Жамбил вилоятида “Тараз — ҳунармандлар шаҳри” этномаданий фестивали бўлиб ўтади. Меҳмонлар ҳунармандчилик кўчасига ташриф буюришлари, маҳорат дарсларида иштирок этишлари ва халқ ҳунармандларининг ноёб асарлари билан танишишлари мумкин.
— 26 апрель куни Қостанай вилоятида биринчи TechTrail Qostanai оилавий технофестивали бўлиб ўтади. Дастур муҳандислик квестлари, интерактив лабораториялар ва ишлаб чиқариш корхоналарига экскурсияларни ўз ичига олади.
Эслатиб ўтамиз, бу йил бутун мамлакат бўйлаб 55 та йирик маданий ва сайёҳлик тадбирлари режалаштирилган.