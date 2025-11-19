Tuman, yaxvonlik: 19 noyabr kuni Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK 19 noyabr kuni bir qator hududlar uchun ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, kechasi va ertalab Atirau viloyatining g‘arbi, janubi va markazida tuman tushishi kutilmoqda.
Aqmola viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushishi kutilmoqda. 19 noyabr kuni kechasi va ertalab Ko‘kshetauda tuman tushishi mumkin.
19 noyabr kuni kechasi va ertalab Astanada tuman tushadi.
Kechasi va ertalab Qarag‘andi viloyatining shimoli va sharqida tuman tushishi kutilmoqda.
Kechasi va ertalab Aqto‘be viloyatining shimoli, sharqi va markazida tuman tushadi.
Kechasi va ertalab Pavlodar viloyatining g‘arbi, shimoli va markazida tuman tushishi kutilmoqda.
Qostanay viloyatining g‘arbi, shimoli, sharqi va markazida tuman tushadi.
Qizilo‘rda viloyatining shimoli va markazida tuman tushishi mumkin.
Shimoliy Qozog‘iston viloyatining g‘arbida yaxvonlik , kunduzi bo‘roni bo‘lishi kutilmoqda. Viloyatning g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushadi. Kunduzi viloyatning g‘arbi va shimolida janubi-g‘arbdan shamol esadi, tezligi — 15-20 m/s.
Petropavlda 19 noyabr kuni kechasi va ertalab tuman tushib, janubi-g‘arbdan shamol esadi, kunduzi tezligi — 15-20 m/s.
Turkiston viloyatining shimoli va tog‘li hududlarida tuman tushishi kutilmoqda.
Abay viloyatida sharq va janubi-sharqdan shamol esadi, viloyatning janubi va markazida shamol tezligi — 15-20 m/s.
Kechasi va ertalab Sharqiy Qozog‘iston viloyatining shimolida tuman tushishi kutilmoqda. Viloyatning janubi-sharqida shamol sharqdan, janubi-sharqdan 15-18 m/s tezlikda esadi.
Kechasi va ertalab Mang‘istau viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushadi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushishi mumkin. Viloyatning g‘arbi, shimoli va janubida shamol janubdan, janubi-sharqdan 15-20 m/s tezlikda esadi. Oralda kechasi tuman tushadi va 19 noyabr kuni ertalab shamol janubdan, janubi-sharqdan 15-20 m/s tezlikda esadi.
Almati viloyatida shamol janubi-g‘arbdan shimoli-sharqqa, viloyatning janubi va tog‘li hududlarda 18 m/s tezlikda esadi.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonda yaqin uch kundagi kutilayotgan ob-havo haqida xabar bergan edik.