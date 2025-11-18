OZ
    Qozog‘istonda yaqin uch kunlik ob-havo ma’lumoti

    ASTANA. Kazinform - Yaqin kunlarda Qozog‘istonning aksariyat hududlarida beqaror ob-havo saqlanib qoladi, deya xabar beradi Kazinform “Qazgidromet” RDKga tayanib.

    дождь, жанбыр, ауа райы, молния, град, погода
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Sinoptiklarning ta’kidlashicha, Atlantika sikloni respublika hududi bo‘ylab harakatlanib, yomg‘ir va qor yog‘ishiga sabab bo‘ladi. Shimoliy hududlarda esa yomg‘ir, bo‘ron va yer muzlashi kuzatiladi. 19-20-noyabr kunlari mamlakatning faqat janubi-g‘arbiy qismida antitsiklonning sharqqa tomon harakatlanishi bilan yog‘ingarchiliksiz ob-havo kutilmoqda. 
    Respublika bo‘ylab kuchli shamol esishi, tuman tushishi kutilmoqda.

    "Havo haroratida sezilarli o‘zgarishlar kutilmaydi. Mamlakat sharqida kechasi havo harorati -6 dan -23 darajagacha pasayib, kunduzi esa -2 dan -10 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda", - deya xabar beradi "Qazidromet".

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
