TROY миллий тўлов тизими Туркиядаги фаолиятини кучайтирмоқда
ASTANА. Кazinform - Туркиянинг TROY тўлов тизими томонидан чиқарилган карталар сони 67 миллион донадан ошди, унинг нақд пулсиз тўловлар бозоридаги улуши эса 20 фоизга етди, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.
Молиявий мустақилликка қизиқиш ортиб бораётган ва халқаро операторларга қарамлик камайиб бораётган бир шароитда миллий тизим ўз мавқеини мустаҳкамламоқда. Туркияда ҳар бешинчи нақд пулсиз операция миллий тизим орқали амалга оширилади.
2016 йилда ташкил этилган TROY (Түркия тўлов тизими) миллий молиявий инфратузилманинг муҳим қисмига айланди ва Туркиянинг Visa ва Mastercard каби халқаро тўлов тизимларидан мустақиллигини таъминлади. Тизимнинг ривожланиши геосиёсий муаммолар ва ҳукуматнинг иқтисодий мустақилликни мустаҳкамлаш борасидаги саъй-ҳаракатлари шароитида янги жадаллик касб этди.
TROYнинг бозор улушининг ўсиши бир неча омиллар билан изоҳланади:
- бутун мамлакат бўйлаб чакана савдо нуқталарида карталарни қабул қилишни кенгайтириш;
- банклар ва давлат органларининг фаол ёрдами;
- молиявий саводхонликни ошириш ва миллий ечимларни илгари суриш учун кампаниялар.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, TROY позициясини мустаҳкамлаш ташқи ўйинчиларга қарамликни камайтириш ва миллий молиявий хавфсизликни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Келажакда бу тизим нафақат ички муқобил, балки минтақавий интеграция, айниқса туркий тилли давлатлар билан иқтисодий ҳамкорлик шароитида ҳам воситага айланиши мумкин.
Туркия Visa ва Mastercard карталарини қабул қилишдан қисман бош тортган.
Эслатиб ўтамиз, Туркия 2028 йилгача иқтисодий ўсиш ва инфляция пасайишини башорат қилмоқда.