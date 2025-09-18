Туркия 2028 йилгача иқтисодий ўсиш ва инфляция пасайишини башорат қилмоқда
ASTANА. Кazinform — Туркия ҳукумати 2028 йилгача бўлган даврни ўз ичига олган янгиланган ўрта муддатли иқтисодий прогнозни эълон қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Туркия вице-президенти Жевдет Йилмазнинг сўзларига кўра, миллий валютага босим сақланиб қолаётган бўлса-да, мамлакатнинг асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари аста-секин яхшиланмоқда.
2025 йил охирига келиб инфляция 28,5 фоиз атрофида бўлиши кутилмоқда.Кейинги йилларда унинг барқарор пасайиши, 2028 йил охирига келиб 8 фоизга етиши кутилмоқда.Вице-президентнинг сўзларига кўра, бундай натижага қатъий пул-кредит сиёсати ва тизимли ислоҳотлар туфайли эришиш мумкин.
Иқтисодий ўсиш ҳам аста-секин ўсиб бориши кутилмоқда:
- 2026 йилда - 3,8%
- 2027 йилда - 4,3%
- 2028 йилда - 5%
Туркия ҳукумати ишлаб чиқариш секторини мустаҳкамлаш, экспортни ошириш ва сармоявий муҳитни яхшилаш орқали бу ўсишни таъминлайди.
Бироқ, экспертлар миллий валюта турк лираси заифлашишда давом этишини тахмин қилмоқда. Валюта бозоридаги вазият аллақачон беқарор:
- Бугунги кунда 1 АҚШ доллари тахминан 41,26 лира,
- лекин 2028 йилга келиб 53,76 лирагача ошиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Туркиядаги энг йирик банкнот 200 лиранинг қиймати аллақачон 5 доллардан пастга тушиб кетган.
Бундан ташқари, иқтисодиётни барқарорлаштириш доирасида меҳнат бозоридаги вазият ҳам яхшиланиши кутилмоқда. Илгари икки хонали рақамда бўлган ишсизлик даражаси биринчи марта 8 фоиздан пасайиб, 2028 йилда 7,8 фоизга тушиши кутилмоқда.
Ушбу прогноз Туркиянинг макроиқтисодий сиёсатини белгилаб берувчи Ўрта муддатли дастур (OVP) доирасида ҳар йили ишлаб чиқилган стратегик режанинг бир қисмидир.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда август ойида инфляция 32,95 фоизни ташкил этди.