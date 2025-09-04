Туркияда август ойида инфляция 32,95 фоизни ташкил этди
ASTANA. Kazinform - Мамлакатда 2025 йил август ойида инфляция йиллик кўрсаткичда 32,95 фоизга етди. Ойлик таққослашда истеъмол нархларининг ўсиши 2,04 фоизни ташкил этди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Туркия Статистика ташкилоти (ТÜİК) маълумотларига кўра, сўнгги 12 ойда ўртача йиллик кўрсаткичлар ҳисобга олинса, истеъмол нархлари 39,62 фоизга, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар нархлари эса 26,28 фоизга ошди.
Нархларнинг ошиши иқтисодий барқарорлик ва аҳолининг харид қобилиятига жиддий таъсир кўрсатишда давом этяпти. Нархларнинг ошиши озиқ-овқат, уй-жой ва транспорт каби тармоқларда айниқса сезилади.
Иқтисодчиларнинг таъкидлашича, Марказий банк ва ҳукумат томонидан кўрилган чораларга қарамай, инфляция босими юқорилигича қоляпти, турк лираси ички ва ташқи иқтисодий рисклар фонида ўзгарувчанлик кўрсатишда давом этяпти.
Инфляциянинг келгуси ойларда ҳам юқори даражада сақланиб қолиши кутилади, айниқса мавсумий омиллар ва импорт харажатларининг мумкин бўлган ўсиши туфайли. Расмийлар иқтисодий ўсишни рағбатлантириш ва нархларнинг ошишига қарши кураш ўртасида мувозанатни излашда давом этяпти.