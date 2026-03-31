12:10, 31 Март 2026 | GMT +5
Türkiye Open: қозоғистонлик таэквондочилар мусобақани 5 та медаль билан бошлади
АSTANА.Кazinform - Туркиянинг Анталия шаҳрида Türkiye Open халқаро таэквондо турнири давом этмоқда, деб хабар беради ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш дирекцияси матбуот хизмати.
Катталар ўртасидаги мусобақа кунини аёллар бошлади. Қозоғистон жамоасидан 10 нафар спортчи мусобақада иштирок этди, улардан беш нафари турнир совриндорлари бўлди:
- Айдана Қумартаева (-46 кг) кумуш;
- Нодира Аҳмедова (49 кг) бронза;
- Мария Севостьянова (-53 кг) бронза;
- Айдана Сундетбай (-57 кг) бронза;
- Назим Махмутова (+73 кг) бронза.
Турнирнинг сўнгги кунида эркаклар ўртасидаги баҳслар бўлиб ўтади. Қозоғистон номидан 12 нафар спортчи иштирок этади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Туркиядаги халқаро мусобақада 30 та мамлакатдан жами 585 нафар спортчи иштирок этмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, қозоғистонлик баскетболчилар U18 Осиё Кубогига йўлланма олдилар.