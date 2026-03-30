    18:42, 30 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик баскетболчилар U18 Осиё Кубогига йўлланма олдилар

    ASTANA. Kazinform - Астанада қизлар ўртасида баскетбол бўйича U18 Осиё Кубоги саралаш турнири якунланди.

    Фото: Оlympic.kz

    Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги саралаш босқичида Қозоғистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон жамоалари иштирок этди.

    Жамоамиз биринчи ўйинда Қирғизистонни 75:34 ҳисобида мағлуб этди. Ҳал қилувчи ўйинда қозоғистонликлар Ўзбекистонни 89:41 ҳисобида мағлуб этишди.

    Шундай қилиб, Қозоғистон биринчи ўринни эгаллади ва шу йилнинг сентябрь ойида Таиландда бўлиб ўтадиган Осиё Кубогига йўлланма олди.

    Ляззат Сейданова
