Қозоғистонлик баскетболчилар U18 Осиё Кубогига йўлланма олдилар
ASTANA. Kazinform - Астанада қизлар ўртасида баскетбол бўйича U18 Осиё Кубоги саралаш турнири якунланди.
Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги саралаш босқичида Қозоғистон, Ўзбекистон ва Қирғизистон жамоалари иштирок этди.
Жамоамиз биринчи ўйинда Қирғизистонни 75:34 ҳисобида мағлуб этди. Ҳал қилувчи ўйинда қозоғистонликлар Ўзбекистонни 89:41 ҳисобида мағлуб этишди.
Шундай қилиб, Қозоғистон биринчи ўринни эгаллади ва шу йилнинг сентябрь ойида Таиландда бўлиб ўтадиган Осиё Кубогига йўлланма олди.