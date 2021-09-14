11:39, 14 Сентябр 2021 | GMT +6
Триатлон бўйича Осиё чемпионатида иштирок этадиган Қозоғистон терма жамоаси таркиби эълон қилинди
NUR-SULTAN. Kazinform - 17 сентябр куни триатлон (спринт) бўйича Осиё чемпионати бошланади. Унга Чолпон-Ата (Қирғизистон) мезбонлик қилади, деб хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Миллий Олимпия қўмитасига таяниб.
Бруней, Ерон, Қозоғистон, Қирғизистон, Бирлашган Aраб Aмирликлари, Фаластин, Ўзбекистон ва Япониядан 60 га яқин elita тоифасидаги спортчилари стартга чиқишади.
Elita тоифасидаги иштирокчилар спринт масофасида (750 метр сузиш, 20 километр веломусобақа, 5 километр югуриш) беллашади.
Қозоғистон шарафини Aян Бейсенбаев, Дарин Қонисбаев, Мейрлан Искаков, Темирлан Темиров, Aнуар Турубаев, Екатерина Шабалина, Надежда Бекмаганбетова, Юлия Озерова ва Дарья Бичковалар ҳимоя қилади.