Трамп ва Нетаньяху Ғазода ўт очишни тўхтатиш бўйича келишувга эришди
ASTANА. Кazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп Исроил бош вазирига унинг Ғазо секторидаги урушни тугатиш режасига розилиги учун миннатдорчилик билдирди, деб хабар беради BBC.
- Бу, эҳтимол, цивилизация тарихидаги энг буюк кунлардан биридир. Бугун — дунё учун тарихий кун, — деди Трамп.
Икки давлат раҳбарларининг матбуот анжумани бошланишидан бироз олдин Оқ уй 21 асосий бандни ўз ичига олган ва Ғазо қўшнилари учун хавф туғдирмайдиган “террор ва радикализмдан холи ҳудуд”га айланишидан бошланадиган таклиф қилинган режани эълон қилди.
Трампнинг сўзларига кўра, режага кўплаб давлатлар ҳисса қўшган. У Европадаги иттифоқчилар билан биргаликда ушбу таклифни ишлаб чиқишда “араб ва мусулмон давлатлари раҳбарларига кўрсатган ёрдамлари учун” миннатдорчилик билдирди.
Унинг сўзларига кўра, араб ва мусулмон давлатлари режанинг бир қисми сифатида қисқа муддатда Ғазони демилитаризация қилиш мажбуриятини олган. Шунингдек, у ХАМАС туннеллари ва ишлаб чиқариш объектларини бутунлай йўқ қилишни назарда тутганини айтди.
Режа маҳаллий полициячиларни тайёрлашни ҳам ўз ичига олади ва Исроил мудофаа кучлари аста-секин Ғазодан қўшинларини олиб чиқиб кетиши керак.
Трамп “Яқин Шарқда тинчликка” эришиш учун Бош вазир Биньямин Нетаньяху билан яқиндан ҳамкорлик қилишини айтди.
Икки лидернинг матбуот анжумани бир соатдан кўпроқ кечиктирилди. Кейинчалик маълум бўлишича, кечикиш Нетаньяхунинг Трамп илтимосига кўра, Қатарга телефон орқали қўнғироқ қилиб, Исроилнинг сентябрь ойи бошида Доҳадаги ХАМАС нишонларига беихтиёр бир қатарлик аскарни ўлдирган ракета зарбаси учун узр сўраши билан боғлиқ.
Эслатиб ўтамиз, Ғазода ҳалок бўлганлар сони 66 мингдан ошди.