Трамп Эрон олий раҳбари Али Хоманаийнинг ўлганини маълум қилди
ASTANА. Кazinform – АҚШ Президенти Дональд Трамп Truth Social саҳифасида Эрон олий раҳбари Али Хоманаийнинг ҳалок бўлганини маълум қилди.
— Хоманаий тарихдаги энг шафқатсиз одамлардан бири, у ўлди. Бу нафақат Эрон халқи учун, балки Хоманаий ва унинг қотил тўдаси томонидан ўлдирилган ёки майиб қилинган барча буюк америкаликлар ва бутун дунё халқлари учун ҳам адолатдир, — деб ёзган АҚШ президенти.
У шунингдек, бу Эрон халқи учун ўз мамлакатини қайтаришнинг ягона имконияти эканлигини таъкидлади.
Аввал хабар қилинганидек, Эрон олий раҳбарининг ўлими ҳақидаги маълумотлар Исроил расмийларига таяниб тарқатилган эди, аммо Теҳрондан расмий тасдиқ бўлмади.
Эслатиб ўтамиз, Исроил Эронга ҳужум қилди. Кейинчалик Доналд Трамп Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операция бошланганини маълум қилган эди.