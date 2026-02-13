Тожикистонда жиноятчилик даражаси тахминан 5 фоизга ошди
ASTANА. Кazinform — Тожикистонда 2025 йилда жиноятчиликнинг 1134 тага ёки 4,8 фоизга ўсиши қайд этилган, деб хабар беради Kazinform.
Тожикистон ички ишлар вазири Рамазон Раҳимзода матбуот анжуманида 2025 йилда республикада 23 448 та жиноят қайд этилганини, бу ўтган йилга нисбатан 1134 тага кўп эканлигини маълум қилди. Мамлакатда жиноятларни очиш даражаси ҳозирда 77,99 фоизни ташкил этади.
Мамлакатда зўрлаш, талончилик, гиёҳванд моддалар савдоси кўпайган, қотиллик, одам ўғирлаш ва безорилик эса камайган. Бироқ, вояга етмаганлар томонидан содир этилган жиноятлар сони ошган. 2024 йилда 674 та ҳолат қайд этилган, ўтган йили аниқланган 715 та ҳолатга нисбатан.
Вазир йўл-транспорт ҳодисалари ва йўл-транспорт ҳодисалари туфайли ўлим ҳолатлари сонининг кўпайганини таъкидлади. 1373 та бахтсиз ҳодиса қайд этилган, натижада 643 киши ҳалок бўлган ва 1542 киши жароҳатланган. Бир йил олдин эса 1233 та бахтсиз ҳодиса содир бўлган, натижада 552 киши ҳалок бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Тожикистон-Афғонистон чегарасида 4 та террорчи йўқ қилинди.