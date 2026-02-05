20:38, 05 Февраль 2026 | GMT +5
Тожикистонда Starlink сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди
ASTANA. Kazinform - Бу ҳақда SpaceX ўзининг расмий Х аккаунтида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
“Юқори тезликдаги Starlink интернети энди Тожикистонда ҳам мавжуд”, - дейилади хабарда.
Starlink's high-speed, low-latency internet is now available in Tajikistan! 🛰️🇹🇯❤️ → https://t.co/O3jSkFntpl pic.twitter.com/dPASPSYtu4— Starlink (@Starlink) February 5, 2026
Тожикистон алоқа хизмати ўтган йилнинг октябрь ойида Dushanbe Invest–2025 халқаро инвестиция форуми доирасида Starlink Tajikistan билан шартнома имзолади.
Энди мамлакатдаги фойдаланувчилар юқори ўтказиш қобилияти ва минимал кечикиш билан сунъий йўлдош интернетига уланишлари мумкин. Технология асосан барқарор ер усти инфратузилмаси бўлмаган ҳудудларга қаратилган.