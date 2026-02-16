Тошкентда 38-Халқаро информатика олимпиадаси бўлиб ўтади
TASHKENT. Kazinform - Бу йил 9-16 август кунлари Тошкент шаҳрида 38-Информатика бўйича халқаро олимпиада бўлиб ўтади. Шу муносабат билан Халқаро қўмита аъзолари Ўзбекистоннинг тайёргарликларини баҳолаш учун Тошкентга келди, деб ёзади ЎзА.
Қўмита аъзолари мусобақа ўтказиладиган Central Asian Expo Uzbekistan халқаро кўргазма марказига, олимпиада иштирокчилари жойлаштириладиган Янги Ўзбекистон ҳудудидаги 12 та меҳмонхона ва Конгресс-холл иншоотларига ташриф буюрдилар ва техник инфратузилма билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилдилар.
Халқаро қўмита аъзолари Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигига ҳам ташриф буюрдилар ва мамлакатнинг IOI-2026 га тайёргарлик даражаси бўйича тақдим этилган ҳисобот билан танишдилар.
Учрашув давомида соҳада эришилган натижалар, шунингдек, хорижий IT компаниялари учун мамлакатда яратилган имкониятлар ҳақида маълумот берилди.